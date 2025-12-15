Kallas, rifiuto di Hamas a disarmo importante ostacolo alla pace

BRUXELLES, 15 DIC - "Il rifiuto di Hamas di disarmare è un ostacolo importante al progresso" in Medio Oriente. "Le nostre due missioni sul campo possono intensificare le operazioni, una a supporto dei valichi di frontiera e l'altra a supporto della polizia palestinese. Entrambe possono dare un contributo prezioso al piano di pace e alla forza internazionale di stabilizzazione ma abbiamo bisogno dell'approvazione da parte israeliana". Lo ha dichiarato l'Alta rappresentante Kaja Kallas in conferenza stampa al termine del Consiglio Affari Esteri a Bruxelles. "Stiamo anche lavorando alla riforma dell'Autorità Nazionale Palestinese, agli aiuti umanitari e alla ricostruzione e, su quest'ultima, è chiaro che dobbiamo avere voce in capitolo su come vengono spesi i fondi" ha aggiunto.