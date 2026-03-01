Kallas, 'rafforzeremo Aspides per potenziare la sicurezza marittima'

BRUXELLES, 01 MAR - "La nostra priorità è la sicurezza dei nostri cittadini, motivo per cui stiamo coordinando l'assistenza consolare per coloro che sono bloccati nella regione. La nostra missione navale, Aspides, ha registrato un forte aumento delle richieste di protezione e la rafforzeremo con navi aggiuntive per potenziare la sicurezza marittima nella regione. Sul piano diplomatico, intendiamo convocare una riunione ministeriale congiunta Ue-Consiglio di cooperazione del Golfo." Lo dichiara l'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Kaja Kallas.