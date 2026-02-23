Giornale di Brescia
Kallas, 'oggi non ci saranno progressi sulle nuove sanzioni a Mosca'

BRUXELLES, 23 FEB - "Ci sarà una discussione sul ventesimo pacchetto di sanzioni" nei confronti di Mosca, "ma penso che oggi non ci saranno progressi in merito". Lo ha detto l'Alta rappresentante Ue, Kaja Kallas, al suo arrivo alla riunione dei ministri degli Esteri Ue, evidenziando tuttavia la volontà di Bruxelles di "premere" sulle nuove misure restrittive, bloccate dal veto dell'Ungheria di Viktor Orban.

BRUXELLES

