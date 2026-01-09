Kallas, 'l'uso dell'Oreshnik è un avvertimento all'Europa e agli Usa'

BRUXELLES, 09 GEN - "Putin non vuole la pace, la risposta della Russia alla diplomazia è più missili e distruzione. Questo schema letale di ripetuti attacchi russi su larga scala si ripeterà fino a quando non aiuteremo l'Ucraina a spezzarlo. L'uso, come riportato, da parte della Russia di un missile Oreshnik è una chiara escalation contro l'Ucraina e vuole essere un avvertimento all'Europa e agli Stati Uniti". Lo afferma l'alto rappresentante Ue Kaja Kallas sui social. "I paesi dell'Ue devono attingere maggiormente alle loro scorte di difesa aerea e fornire immediatamente gli aiuti necessari" oltre a varare "sanzioni più severe".