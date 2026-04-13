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Kallas, 'l'Ue contraria ad accordo che limiti la navigazione a Hormuz'

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BRUXELLES, 13 APR - "Quanto sta accadendo oggi nello Stretto di Hormuz rappresenta il segnale più chiaro mai inviato finora a favore di una forte coalizione internazionale per la sicurezza marittima". Lo ha detto l'alto rappresentante Ue Kaja Kallas rivolgendosi al Consiglio di Sicurezza dell'Onu. "Sono molte le iniziative sul tavolo ma l'obiettivo è garantire un passaggio sicuro per tutte le navi che transitano su questa rotta. Voglio essere chiara. L'Ue continuerà a respingere qualsiasi accordo che preveda di limitare il passaggio libero e sicuro attraverso lo stretto in conformità con il diritto internazionale", ha aggiunto.

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