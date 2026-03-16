Kallas, 'lo stretto di Hormuz fuori dal raggio d'azione della Nato'
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BRUXELLES, 16 MAR - "Siamo stati in contatto con la Nato in precedenza, ma questo è davvero al di fuori dell'area d'azione della Nato. Ecco perché abbiamo l'operazione Aspides, e ci sono Stati membri che sono anche disposti a contribuire, sia nella coalizione dei volenterosi che nell'operazione stessa. Ma è al di fuori dei territori della Nato. Non ci sono Paesi Nato nello stretto di Hormuz". Lo ha dichiarato l'Alta rappresentante Ue Kaja Kallas al suo arrivo al Consiglio Affari Esteri.
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