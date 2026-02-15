Giornale di Brescia
Kallas, 'l'Europa non è davanti alla cancellazione della sua civiltà'

MONACO DI BAVIERA, 15 FEB - "Contrariamente a quanto alcuni potrebbero dire, l'Europa 'woke e decadente' non sta vivendo la cancellazione della sua civiltà. Anzi, le persone vogliono ancora unirsi al nostro club, e non solo i loro connazionali europei". Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue Kaja Kallas alla Conferenza di Monaco. "Spero solo che chi aspetta da tempo non debba aspettare ancora a lungo. Come mostrano i sondaggi, coloro che sono già membri vogliono che l'Unione assuma un ruolo più forte nel mondo, per difendere i nostri valori, prendersi cura del nostro popolo e far progredire l'umanità", ha aggiunto. "Come ha detto il presidente Macron a Davos, l'Europa a volte è troppo lenta e ha bisogno di essere riformata. Ma sappiamo assolutamente chi siamo e ciò per cui ci battiamo".

