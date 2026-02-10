Kallas, 'lavoriamo a un piano europeo per la pace in Ucraina'

BRUXELLES, 10 FEB - L'Unione Europea deve spostare l'attenzione dalla pressione esercitata sull'Ucraina affinché faccia concessioni alla "richiesta di concessioni" alla Russia per raggiungere una "pace sostenibile" e ciò comporta la creazione di un "piano europeo per la pace sostenibile" che delinei richieste specifiche alla Russia. Lo ha detto l'alto rappresentante Ue, Kaja Kallas, nel corso di un'intervista rilasciata all'ANSA e ad altre agenzie internazionali, precisando che nei prossimi giorni invierà agli Stati membri proposte per iniziare la conversazione. "Prima di discutere di chi deve parlare con Mosca serve capire di cosa vogliamo parlare". L'idea, per Kallas, è di avviare la discussione al livello di ambasciatori e poi avere una discussione al prossimo Consiglio Affari Esteri, previsto per il 23 febbraio. Tra le concessioni elencate dall'alto rappresentante c'è senz'altro "il ritorno dei bambini ucraini rapiti e, ad esempio, "l'imposizione di limitazioni alle forze armate russe". Kallas sostiene la necessità di avanzare "richieste massimaliste" da parte europea, rispecchiando l'approccio della Russia, al fine di garantire un esito migliore dei negoziati.