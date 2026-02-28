Kallas, 'domani riunione straordinaria dei ministri degli Esteri dei 27'

BRUXELLES, 28 FEB - "Convocherò domani un Consiglio Affari Esteri straordinario in collegamento video per affrontare la questione dell'Iran e degli eventi in rapida evoluzione in Medio Oriente". Lo scrive su X, l'Alta Rappresentante Ue, Kaja Kallas. "Sono in contatto con i nostri partner nei Paesi del Golfo. Gli attacchi indiscriminati del regime iraniano contro i suoi vicini comportano il rischio di trascinare la regione in una guerra più ampia e noi condanniamo questo fenomeno. È essenziale che la guerra non si estenda ulteriormente. Il regime iraniano deve fare delle scelte", scrive Kallas.