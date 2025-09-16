Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Kallas, 'domani misure Ue per chiaro segnale a Israele'

epa12238557 EU High Representative and Vice-President for Foreign Affairs and Security Policy, Kaja Kallas, speaks with journalists at a Foreign Affairs Council at the EU Council in Brussels, Belgium, 15 July 2025. EPA/OLIVIER MATTHYS
epa12238557 EU High Representative and Vice-President for Foreign Affairs and Security Policy, Kaja Kallas, speaks with journalists at a Foreign Affairs Council at the EU Council in Brussels, Belgium, 15 July 2025. EPA/OLIVIER MATTHYS
AA

BRUXELLES, 16 SET - "L'offensiva terrestre di Israele a Gaza peggiorerà ulteriormente una situazione già disperata. Ciò comporterà più morti, più distruzione e più sfollati. Domani, la Commissione Ue presenterà misure volte a esercitare pressioni sul governo israeliano affinché cambi rotta riguardo alla guerra a Gaza. Sospendere le concessioni commerciali e imporre sanzioni ai ministri estremisti e ai coloni violenti segnalerebbe chiaramente che l'Ue esige la fine di questa situazione." Lo scrive su X l'Alto rappresentante Ue per la Politica estera Kaja Kallas.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BRUXELLES

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario