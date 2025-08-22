Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Kallas, 'cedere territorio dell'Ucraina è trappola di Putin'

epa12238565 EU High Representative and Vice-President for Foreign Affairs and Security Policy, Kaja Kallas, speaks with journalists at a Foreign Affairs Council at the EU Council in Brussels, Belgium, 15 July 2025. EPA/OLIVIER MATTHYS
epa12238565 EU High Representative and Vice-President for Foreign Affairs and Security Policy, Kaja Kallas, speaks with journalists at a Foreign Affairs Council at the EU Council in Brussels, Belgium, 15 July 2025. EPA/OLIVIER MATTHYS
AA

LONDRA, 22 AGO - Lasciare che la Russia mantenga i territori dell'Ucraina occupati militarmente è una "trappola in cui Putin vuole farci cadere". Lo ha affermato l'Alta rappresentante per la Politica estera dell'Unione europea, Kaja Kallas, parlando dei tentativi di avviare un processo di pace in un'intervista alla Bbc. Ha aggiunto che il presidente russo "non ha fatto una sola concessione" rispetto ai termini di un eventuale accordo per fermare le ostilità e che anzi "ha aumentato le uccisioni" con gli attacchi aerei in Ucraina. Kallas, in merito alle garanzie di sicurezza per Kiev, ha detto che l'opzione migliore è quella rappresentata da un "forte esercito ucraino", sottolineando l'importanza di evitare misure che "siano solo sulla carta".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
LONDRA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario