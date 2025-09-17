Kallas all'India, 'acquisto petrolio russo ostacola legami'
BRUXELLES, 17 SET - "La partecipazione alle esercitazioni militari russe e l'acquisto di petrolio russo ostacolano il rafforzamento dei legami, poiché in ultima analisi la nostra partnership non riguarda solo il commercio, ma anche la difesa dell'ordine internazionale basato sulle regole: dovremmo essere dalla stessa parte". Lo ha detto l'alto rappresentante Ue Kaja Kallas presentando la strategia Ue-India.
