Kallas all'India, 'acquisto petrolio russo ostacola legami'

epa12384466 EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy Kaja Kallas addresses a press conference following the weekly college meeting of the European Commission in Brussels, Belgium, 17 September 2025. The European Commission presented a new strategic EU-India Agenda and a package of sanctions on Israel in response to the Israeli operations in Gaza. EPA/OLIVIER HOSLET
AA

BRUXELLES, 17 SET - "La partecipazione alle esercitazioni militari russe e l'acquisto di petrolio russo ostacolano il rafforzamento dei legami, poiché in ultima analisi la nostra partnership non riguarda solo il commercio, ma anche la difesa dell'ordine internazionale basato sulle regole: dovremmo essere dalla stessa parte". Lo ha detto l'alto rappresentante Ue Kaja Kallas presentando la strategia Ue-India.

BRUXELLES

