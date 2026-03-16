Kallas, 'a Hormuz ipotesi iniziativa Onu come nel Mar Nero sul grano'

BRUXELLES, 16 MAR - "Nel fine settimana ho parlato con il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres per capire se è possibile avere un'iniziativa a Hormuz come quella sul Mar Nero per il grano dell'Ucraina". Lo ha detto l'alto rappresentante Ue Kaja Kallas arrivando al consiglio affari esteri. La chiusura dello stretto rappresenta un grave pericolo per le forniture di petrolio, specie per l'Asia, ma a la situazione è problematica "anche per quanto riguarda i fertilizzanti", ha detto Kallas. "E se quest'anno ci sarà carenza di fertilizzanti, l'anno prossimo si verificherà anche una carenza di cibo".