Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Kabul, 'pronti a dialogo per risolvere il conflitto con il Pakistan'

AA

(ANSA-AFP) - KANDAHAR, 27 FEB - Il governo afghano ha dichiarato di volere il "dialogo" per risolvere il conflitto con il vicino Pakistan. "Abbiamo ripetutamente sottolineato una soluzione pacifica e vogliamo ancora che il problema venga risolto attraverso il dialogo", ha dichiarato il portavoce del governo talebano Zabihullah Mujahid in una conferenza stampa. Il governo talebano ha affermato che aerei da ricognizione pachistani stanno "proprio in questo momento" sorvolando l'Afghanistan, poche ore dopo che Islamabad ha lanciato attacchi aerei sulle città chiave di Kabul e Kandahar. "In questo momento, ancora, aerei da ricognizione pachistani stanno sorvolando lo spazio aereo afghano", ha dichiarato ancora il portavoce del governo Zabihullah Mujahid in conferenza stampa nella città meridionale di Kandahar. (ANSA-AFP).

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario