Kabul, 'pronti a dialogo per risolvere il conflitto con il Pakistan'

(ANSA-AFP) - KANDAHAR, 27 FEB - Il governo afghano ha dichiarato di volere il "dialogo" per risolvere il conflitto con il vicino Pakistan. "Abbiamo ripetutamente sottolineato una soluzione pacifica e vogliamo ancora che il problema venga risolto attraverso il dialogo", ha dichiarato il portavoce del governo talebano Zabihullah Mujahid in una conferenza stampa. Il governo talebano ha affermato che aerei da ricognizione pachistani stanno "proprio in questo momento" sorvolando l'Afghanistan, poche ore dopo che Islamabad ha lanciato attacchi aerei sulle città chiave di Kabul e Kandahar. "In questo momento, ancora, aerei da ricognizione pachistani stanno sorvolando lo spazio aereo afghano", ha dichiarato ancora il portavoce del governo Zabihullah Mujahid in conferenza stampa nella città meridionale di Kandahar. (ANSA-AFP).