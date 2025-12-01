Juan Carlos, 'vi chiedo sostenere re Felipe VI per unità Spagna'

MADRID, 01 DIC - Il re emerito Juan Carlos I ha diffuso un messaggio video, rivolto soprattutto ai giovani spagnoli, in cui riflette sul ruolo cruciale che ha avuto durante la Transizione democratica in Spagna e chiede di sostenere suo figlio, Felipe VI, nel suo "duro lavoro" come capo dello Stato per "unire tutti gli spagnoli" e perché la "Spagna continui a giocare un ruolo tanto rilevante nel mondo". Il messaggio ufficiale, in cui l'ex monarca compare con una grande bandiera spagnola ondeggiante sullo sfondo, che circola sui social, arriva a 48 ore dalla pubblicazione del suo libro 'Reconciliación' in Spagna (già uscito in Francia un mese fa). E punta a trasmettere un messaggio di unificazione e di memoria storica, con un richiamo ai valori della Transizione e all'importanza della monarchia parlamentare, instaurata alla morte di Francisco Franco, il 20 novembre 1975. Giunge dopo che l'emerito è stato escluso dalle commemorazioni istituzionali avvenute lo scorso 21 novembre, partecipando al solo pranzo privato che ha tenuto il giorno successivo la famiglia reale.. "Voglio lasciare un breve messaggio ai giovani spagnoli, soprattutto a coloro che non conoscono la storia della Spagna. Voglio che sappiate che i vostri genitori, i vostri nonni e molti spagnoli uniti siamo riusciti a fare una Transizione esemplare", dichiara l'ex monarca, seduto in abito scuro e senza cravatta, nel video che dura un minuto e mezzo. Juan Carlos I spiega, poi, la motivazione dietro la stesura delle sue memorie, che usciranno in Spagna edite da Planeta il 3 dicembre. "Ho fatto questo sforzo di scrivere le mie memorie con l'idea che i vostri genitori possano ricordare momenti storici e che voi possiate conoscere la storia recente del vostro Paese senza distorsioni interessate". L'ex monarca - che non è stato esente da critiche per le lodi nei confronti dell'ex dittatore Francisco Franco, manifestate in interviste rilasciate a media francesi - ha enfatizzato il ruolo fondamentale della Corona durante quel periodo cruciale: "Una posizione istituzionale e di relazioni che ci ha permesso di collegare la Spagna con il resto del mondo". Alla fine del messaggio, l'ex re fa appello ai giovani di sostenere suo figlio e suo successore dopo l'abdicazione nel 2014 nel difficile compito di unire il Paese: "Sostenete mio figlio, il re Felipe, in questo duro lavoro che è unire tutti gli spagnoli e fare in modo che la Spagna continui a giocare un ruolo così rilevante nel mondo. Grazie per avermi ascoltato, un forte abbraccio", conclude l'emerito nel videomessaggio.