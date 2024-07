Jovanotti sul palco, esibizione a festival a Camucia

CORTONA (AREZZO), 28 LUG - Non ufficialmente annunciato ma atteso Jovanotti stasera è salito sul palco del Cautha Summer Fest a Camucia, frazione della sua Cortona (Arezzo), per esibirsi. I rumors c'erano da giorni e Lorenzo non ha deluso le attese presentandosi alle 21 circa in piazza Chateau Chinon dove nel weekend si è svolto il festival, iniziativa voluta dall'associazione Cautha, formata da un gruppo di giovani cortonesi appassionati di musica e sostenuta dal comune di Cortona. Jovanotti, che questa estate si trova a casa a Cortona dove sta preparando nuovi pezzi per il prossimo tour nei palasport e portando a termine la riabilitazione, si è presentato sul palco, ricreato dai giovani di Cautha come una sorta di Jova beach party, camicia floreale e cappello di paglia. È apparso in buona forma e molto sereno, raccontando tra l'altro di essere "pazzo per le Olimpiadi, mi ipnotizzano, vedo" tutti gli sport ha detto scherzando con il pubblico. Ha anche lodato il lavoro dei ragazzi di Cautha "bravi davvero", per poi esibirsi con canzoni dedicate all'estate sempre dialogando con il pubblico di casa, con giovani arrivati da tutto l'Aretino e il Perugino. Jovanotti ha cantato quattro canzoni dicendosi soddisfatto di ripartire dalla sua Cortona.