Josè Antonio Kast assume l'incarico di presidente del Cile

VALPARAISO, 11 MAR - Josè Antonio Kast è il nuovo presidente del Cile, il nono nella storia democratica del Paese dopo la fine della dittatura di Augusto Pinochet. Tre mesi dopo la sua netta vittoria elettorale, il leader ultra-conservatore, 60 anni, sposato con nove figli, è stato proclamato presidente, ricevendo le consegne da parte del presidente uscente, il progressista Gabriel Boric, nel corso di una cerimonia solenne di 'Cambio del mando' nel Congresso di Valparaiso, alla presenza, tra le autorità, del presidente argentino Javier Milei e del re di Spagna Filippo VI.

VALPARAISO

