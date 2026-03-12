Italiano muore in Austria dopo un incidente con lo snowboard

BOLZANO, 12 MAR - Un italiano di 35 anni è deceduto nella clinica universitaria di Innsbruck, tre giorni dopo un grave incidente con lo snowboard avvenuto la scorsa settimana ad Aschau in Tirolo. Secondo la polizia austriaca, l'uomo, residente nella regione Lazio, stava scendendo lungo una pista rossa nel comprensorio sciistico di Hochzillertal quando è caduto senza il coinvolgimento di terzi, riportando gravi lesioni alla testa. Soccorso dal servizio piste, era stato poi trasportato d'urgenza in clinica con l'elicottero di soccorso, dove poi è deceduto.