Italian Design Day in Messico, focus su estetica e sostenibilità

CITTÀ DEL MESSICO, 12 MAR - L'Istituto Italiano di Cultura di Città del Messico ha ospitato la decima edizione dell'Italian Design Day, la rassegna internazionale dedicata al disegno italiano. L'ambasciatore d'Italia in Messico, Alessandro Modiano, ha aperto la serata sottolineando il valore culturale e di promozione economica dell'iniziativa e valorizzando il tema centrale di quest'anno: "RE-DESIGN. Rigenerare spazi, oggetti, idee, relazioni" come strategia fondamentale per preservare la sostenibilità culturale. A questo proposito, Modiano ha evidenziato come l'estetica debba procedere di pari passo con l'ecologia: "Non è solamente un tema legato alla progettazione industriale e alla bellezza, ma ha a che fare anche con la sostenibilità", ha detto. Il capo missione ha poi aggiunto un riflessione sulle nostre radici, affermando che "l'Italia ha costruito la propria identità culturale proprio sulla capacità di reinterpretare la propria eredità storica, trasformandola in un motore di contemporaneità". Protagonista dell'evento il designer David Dolcini, in questa occasione ambasciatore del design italiano, autore di una mostra sul legame tra creazione e tempo. Modiano ha infine elogiato il Messico, definendolo il palcoscenico ideale per accogliere l'estro italiano grazie al suo radicato amore per il patrimonio artistico e artigianale.

Argomenti
CITTÀ DEL MESSICO

