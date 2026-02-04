Italia pronta a cooperare con la nuova Space Agency di Singapore

Aggiornamento dall'ambasciata Italia a Singapore SINGAPORE, 04 FEB - Singapore darà vita alla National Space Agency (NSAS) il 1° aprile 2026, segnando un passo strategico nello sviluppo delle proprie capacità spaziali e nella cooperazione internazionale. L'annuncio è stato fatto da Tan See Leng, ministro del Lavoro e responsabile di Energia, Scienza e Tecnologia, durante la prima edizione dello Space Summit 2026, che ha riunito esperti, policy maker e leader dell'industria spaziale globale il 2 e 3 febbraio scorso nella Città-Stato. Le principali aziende italiane attive nel settore spaziale, tra cui Leonardo, Thales Alenia Space, CY4GATE, ELT Group, MIPRONS e D-Orbit, hanno preso parte all'evento, assistite dall'Ambasciata d'Italia a Singapore e dagli altri attori del Sistema Italia nel paese. Nelle parole dell'Ambasciatore Dante Brandi, si tratta di una ulteriore opportunità per sviluppare progetti congiunti di eccellenza con Singapore nel dominio spaziale, come dimostrato dai rapporti già in corso con l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI). Nelle ambizioni della nuova NSAS, figurano infatti sviluppi normativi e tecnologici in settori strategici come l'osservazione della Terra a fini ambientali e di prevenzione di calamità naturali, lo sviluppo di comunicazioni satellitari, la gestione dei dati anche attraverso tecnologie quantistiche, lo sviluppo di sensori avanzati e sistemi di propulsione innovativi.