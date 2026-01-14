Giornale di Brescia
Italia-Oman, risolvere i conflitti con il diritto internazionale

ROMA, 14 GEN - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il sultano dell'Oman Haitham bin Tarik "hanno scambiato opinioni su questioni di carattere regionale e internazionale di interesse comune, e hanno ribadito il loro impegno a sostenere gli sforzi volti a raggiungere la sicurezza e la stabilità e a risolvere i conflitti con mezzi pacifici, in conformità con i principi del diritto internazionale". Lo si legge in una dichiarazione congiunta pubblicata sul sito del governo dopo l'incontro fra i due leader in occasione della visita ufficiale della premier nel Sultanato. Meloni "ha elogiato il ruolo del Sultanato dell'Oman nel sostenere il dialogo e la pace regionale" mentre il sultano "ha espresso il suo apprezzamento per il ruolo dell'Italia nella promozione del dialogo, delle soluzioni pacifiche, e dell'impegno costruttivo".

