Italia nella morsa del brutto tempo fino a Natale

ROMA, 23 DIC - Pioggia, vento e neve su Alpi e Appennini. Sono queste in estrema sintesi le previsioni fino a Natale. Colpa di una perturbazione che ha investito l'Italia. E' quanto conferma Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it. " Nelle giornate clou delle feste - afferma - ci aspettiamo piogge e rovesci su quasi tutte le regioni". Il vento soffierà dai quadranti orientali con flussi sostenuti di Bora al Nord, in grado di far calare anche la quota neve. Le nevicate saranno copiose su tutto l'arco alpino occidentale oltre i 1200 metri di quota. Si stima che sulle cime alpine piemontesi gli accumuli nevosi possano toccare i 250 centimetri entro il 27 dicembre. "Nel Cuneese - aggiunge Brescia - la neve potrà spingersi a quote decisamente più basse, regalando fiocchi anche fino in collina". Per quanto riguarda il giorno di Natale, anche l'Appennino settentrionale, in particolare tra Liguria ed Emilia, vedrà la quota neve scendere sensibilmente, con i fiocchi che potranno imbiancare le cime tra gli 800 e i 1000 metri. In generale le temperature, pur calando, si manterranno su valori in linea con una fase invernale tipica degli ultimi anni e umida. Nel dettaglio: - Martedì 23. Al Nord: piogge sparse al Nordovest e in Emilia. Neve su Ovest Alpi. Al Centro: maltempo sulle Tirreniche. Al Sud: piuttosto instabile. - Mercoledì 24. Al Nord: piogge diffuse, neve su Alpi e Appennino oltre i 7-800 m. Al Centro: instabile ovunque, meglio in Abruzzo. Al Sud: piogge in Campania, più sole altrove. - Giovedì 25. Al Nord: piogge diffuse al Nord-Ovest, neve in montagna. Al Centro: instabile su Toscana e Marche. Al Sud: qualche pioggia sulle ioniche. Tendenza: torna l'alta pressione, ma farà via via più freddo.