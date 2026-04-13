Italia-Messico, scambi commerciali in ripresa nel 2026

CITTÀ DEL MESSICO, 12 APR - L'interscambio commerciale italo-messicano ha registrato un'incoraggiante inversione di tendenza nei primi due mesi dell'anno, chiudendo con un incremento complessivo del 3% rispetto allo stesso periodo del 2025. Il dato positivo bilancia la forte contrazione di gennaio, quando le compravendite bilaterali erano crollate di oltre un quinto. La svolta decisiva è arrivata a febbraio, caratterizzato da un balzo superiore al 36% cento rispetto allo stesso periodo dell'anno passato. A guidare il rilancio sono state soprattutto le vendite italiane dirette verso la nazione latinoamericana, decollate di oltre il 41% fino a toccare quota 781 milioni di dollari. Anche le spedizioni opposte hanno mostrato un parziale recupero mensile, sebbene il bilancio dei sessanta giorni iniziali resti asimmetrico. Mentre i prodotti in partenza dallo Stivale hanno sfiorato gli 1,5 miliardi di dollari da inizio anno, i flussi in entrata dalla repubblica nordamericana continuano a soffrire un divario negativo, fermandosi a 261 milioni e restando lontani dai picchi dell'esercizio precedente.