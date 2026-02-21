Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Italia-Israele: denunciate 12 persone per i disordini

AA

TRIESTE, 21 FEB - La Polizia di Stato di Udine, a conclusione di una indagine svolta dalla Digos, ha individuato e denunciato 12 persone, considerate protagoniste dei disordini verificatisi a Udine in occasione dell'incontro di calcio Italia-Israele del 14 Ottobre scorso al termine del corteo sfilato nel centro cittadino. Gli indagati sono due cittadini italiani e 10 di origine straniera, tutti regolarmente soggiornanti in Italia e sono accusati di avere preso parte attivamente agli scontri, coprendosi il volto e scagliando verso le forze dell'ordine sassi, bottiglie, segnali stradali e altri oggetti. Nell'occasione rimasero feriti due giornalisti e una decina di agenti delle forze dell'ordine impegnate nei servizi di ordine pubblico. Una delle persone segnalate è ritenuta responsabile anche del lancio di una pietra che colpì una giornalista di Rainews, impegnata nella cronaca della manifestazione, causandole una seria ferita a una caviglia, tanto che fu trasportata in ospedale in ambulanza. Sono state anche eseguite 6 perquisizioni domiciliari durante le quali è stato rinvenuto e sequestrato il vestiario utilizzato durante gli scontri; sequestrato anche un bastone sulla cui estremità erano stati fissati dei chiodi. Il Questore ha inoltre emesso 3 Daspo per due anni nei confronti di cittadini italiani perché aveva tentato di superare le balaustre di separazione degli spalti dal terreno di gioco, per invadere il campo e inscenare forme di protesta. I tre erano stati subito bloccati dagli steward e dai poliziotti.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Italia-IsraeleTRIESTE

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario