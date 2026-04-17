Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Italia-Giappone, all'Ambasciata vetrina d'eccellenza per il Made in Italy

AA

TOKYO, 17 APR - Una giornata densa di appuntamenti e contenuti ha celebrato a Tokyo la Giornata nazionale del Made in Italy 2026, confermando il ruolo centrale del Giappone come mercato strategico e interlocutore privilegiato per le eccellenze italiane. Cuore delle iniziative è stata, nel tardo pomeriggio, una mostra temporanea allestita presso la Residenza dell'ambasciatore d'Italia, definita 'casa-museo' dalla rivista Interni. Un contesto unico che custodisce opere di maestri dell'astrattismo informale come Castellani, Burri, Fontana, D'Orazio, Turcato e Marotta, e che per l'occasione ha accolto una selezione di pezzi iconici di oltre 60 brand italiani presenti in Giappone. La scelta della Residenza, progettata dagli architetti Borghese e Murata e caratterizzata dalla fusione di elementi architettonici italiani e giapponesi, rafforza il valore simbolico dell'iniziativa, che si inserisce nell'anno delle celebrazioni per i 160 anni delle relazioni diplomatiche tra Italia e Giappone. Accanto alla mostra, spazio anche al collezionismo, con l'esposizione di una Abarth 750 Zagato d'epoca, grazie alla collaborazione con collezionisti privati giapponesi e alle intese con la Mille Miglia. La giornata si è conclusa con un ricevimento serale presso la Residenza, alla presenza di rappresentanti delle aziende italiane, istituzioni del Sistema Italia, importatori e trading company giapponesi, designer, department store di primo piano come Ginza Six, Isetan/Mitsukoshi e Matsuya, associazioni agroalimentari e media italiani e giapponesi. La serata si è aperta con il video ufficiale del Made in Italy Day e la presentazione della rassegna "Fashion Panorama 2", curata da Vogue Italia, dedicata alla moda contemporanea e ai giovani stilisti emergenti. Un progetto concepito come strumento di diplomazia economica, volto a rafforzare la visibilità internazionale del talento creativo italiano e a favorire nuove connessioni con buyer, istituzioni e stakeholder locali. A chiudere l'evento, l'intervento dell'Ambasciatore d'Italia in Giappone, Mario Andrea Vattani, che ha sottolineato l'evoluzione della presenza italiana nel Paese: "Cogliamo questa opportunità per annunciare che l'Ambasciata d'Italia a Tokyo, come parte della strategia 'Focus Asia', cambia: l'ufficio commerciale diventa l'Ufficio per la crescita e l'export, integrando export, sistema Italia, diplomazia scientifica, sportiva e culturale". Un segnale chiaro di come il Made in Italy continui a rappresentare non solo un asset economico, ma anche uno strumento strategico di dialogo culturale e istituzionale. "In questo modo - ha aggiunto Vattani - rispecchiamo all'estero e in Asia, in un mercato fondamentale come quello giapponese - che conosce l'Italia, la riforma Tajani, che punta a rafforzare la crescita e l'export del Paese".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TOKYO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario