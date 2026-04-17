Italia-Giappone, all'Ambasciata vetrina d'eccellenza per il Made in Italy

TOKYO, 17 APR - Una giornata densa di appuntamenti e contenuti ha celebrato a Tokyo la Giornata nazionale del Made in Italy 2026, confermando il ruolo centrale del Giappone come mercato strategico e interlocutore privilegiato per le eccellenze italiane. Cuore delle iniziative è stata, nel tardo pomeriggio, una mostra temporanea allestita presso la Residenza dell'ambasciatore d'Italia, definita 'casa-museo' dalla rivista Interni. Un contesto unico che custodisce opere di maestri dell'astrattismo informale come Castellani, Burri, Fontana, D'Orazio, Turcato e Marotta, e che per l'occasione ha accolto una selezione di pezzi iconici di oltre 60 brand italiani presenti in Giappone. La scelta della Residenza, progettata dagli architetti Borghese e Murata e caratterizzata dalla fusione di elementi architettonici italiani e giapponesi, rafforza il valore simbolico dell'iniziativa, che si inserisce nell'anno delle celebrazioni per i 160 anni delle relazioni diplomatiche tra Italia e Giappone. Accanto alla mostra, spazio anche al collezionismo, con l'esposizione di una Abarth 750 Zagato d'epoca, grazie alla collaborazione con collezionisti privati giapponesi e alle intese con la Mille Miglia. La giornata si è conclusa con un ricevimento serale presso la Residenza, alla presenza di rappresentanti delle aziende italiane, istituzioni del Sistema Italia, importatori e trading company giapponesi, designer, department store di primo piano come Ginza Six, Isetan/Mitsukoshi e Matsuya, associazioni agroalimentari e media italiani e giapponesi. La serata si è aperta con il video ufficiale del Made in Italy Day e la presentazione della rassegna "Fashion Panorama 2", curata da Vogue Italia, dedicata alla moda contemporanea e ai giovani stilisti emergenti. Un progetto concepito come strumento di diplomazia economica, volto a rafforzare la visibilità internazionale del talento creativo italiano e a favorire nuove connessioni con buyer, istituzioni e stakeholder locali. A chiudere l'evento, l'intervento dell'Ambasciatore d'Italia in Giappone, Mario Andrea Vattani, che ha sottolineato l'evoluzione della presenza italiana nel Paese: "Cogliamo questa opportunità per annunciare che l'Ambasciata d'Italia a Tokyo, come parte della strategia 'Focus Asia', cambia: l'ufficio commerciale diventa l'Ufficio per la crescita e l'export, integrando export, sistema Italia, diplomazia scientifica, sportiva e culturale". Un segnale chiaro di come il Made in Italy continui a rappresentare non solo un asset economico, ma anche uno strumento strategico di dialogo culturale e istituzionale. "In questo modo - ha aggiunto Vattani - rispecchiamo all'estero e in Asia, in un mercato fondamentale come quello giapponese - che conosce l'Italia, la riforma Tajani, che punta a rafforzare la crescita e l'export del Paese".