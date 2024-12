Italia-Emirati Arabi, domani il forum ANSA ad Abu Dhabi

Difesa, sicurezza e made in Italy. Design, sport e informazione. L'ANSA riunisce a Doha autorità e opinion leader per il Forum organizzato dalla principale agenzia di stampa italiana in occasione del tour mondiale dell'Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina Militare che sta completando il giro del mondo cominciato nel luglio del 2023 dal porto di Genova, 17 dicembre 2024. In occasione della 30ma tappa, in programma dal 17 al 22 dicembre nella capitale del Qatar, il Villaggio Italia - l'expo itinerante sulle eccellenze italiane che segue il Vespucci - ospita il talk dal titolo "L'ANSA incontra il Qatar: una storia di successo" al quale partecipa anche il sottosegretario di Stato alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago. Sul palco l'amministratore delegato dell'ANSA Stefano De Alessandri in un colloquio con l'ambasciatore italiano in Qatar, Paolo Toschi. ANSA/PRERAK SHAH