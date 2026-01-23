Italia e Germania, 'bene summit su Ucraina ma garantire voce dell'Ue'

ROMA, 23 GEN - Fermo sostegno all'Ucraina: il primo incontro di oggi fra Usa, Russia e Ucraina è un segnale incoraggiante, ma è necessario garantire che la voce dell'Europa resti ascoltata. È quanto emerso alla riunione '2+2' Esteri-Difesa a cui hanno partecipato il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani e il ministro della Difesa Guido Crosetto hanno incontrato i corrispettivi Johann Wadephul e Boris Pistorius.