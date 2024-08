Italia divisa in due, caldo al centrosud e temporali al nord

ROMA, 01 AGO - Italia divisa in due con caldo estremo al centrosud e forti temporali al nord. Sono queste in sintesi le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. "Si prevedono - afferma - 43-44°C nelle zone interne della Sardegna, 40°C ad Oristano, 39°C a Ferrara, Foggia, Forlì, Nuoro e Terni, 38 gradi d Ascoli Piceno, Bologna, Chieti, Fermo, Milano e Macerata mentre diffusamente si toccheranno i 37°C". Un caldo eccezionale al centrosud e su Emilia Romagna e Lombardia che è "in aperto contrasto con i temporali anche forti in arrivo sul Triveneto montuoso ma in discesa anche sulle pianure venete e friulane", continua. Dal tardo pomeriggio i fenomeni potranno risultare intensi e accompagnati da grandine di medie dimensioni e colpi di vento. Una situazione che persisterà anche venerdì 2 agosto dove i termometri toccheranno i 41°C a Siracusa, i 39°C a Catania, e Foggia e i 38°C in quasi tutto il sud con le zone interne di pianura. Infine in Sardegna si toccheranno i 43-44°C nelle zone lontane dal mare. I temporali saranno ancora prepotenti al nord e si prevedono rovesci intensi specie sulle Alpi ma in locale discesa verso le pianure adiacenti. Perturbazioni in arrivo anche al centro: nella notte e al primo mattino di sabato 3 agosto sono previsti rovesci e colpi di vento sull'Alto Adriatico con coinvolgimento successivo di tutte le regioni centrali e di parte del nordest più interno. Infine piogge a macchia di leopardo dalla costa romagnola fino al Lazio. Nel dettaglio - Giovedì 1. Al nord: temporali dalle Alpi centro-orientali fin verso le pianure. Al centro: sole e punte di 38°C (43° in Sardegna). Al sud: tanto sole e tanto caldo oltre i 40°C. - Venerdì 2. Al nord: temporali sparsi, specie sul Triveneto e poi in Emilia. Al centro: sole e punte di 37-39°C. Al sud: tanto sole e tanto caldo. - Sabato 3. Al nord: rovesci sparsi sui monti del Triveneto e locali pure in Emilia. Al centro: sole e rovesci sparsi, lieve calo termico. Al sud: veloci piogge sui rilievi. - Tendenza: nuova fiammata africana con l'inizio della nuova settimana, caldo per altri 10 giorni.