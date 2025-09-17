'Italia disposta a discutere sanzioni a ministri Israele'
AA
BRUXELLES, 17 SET - Al Coreper di questo pomeriggio la Commissione europea ha presentato le proprie proposte per esercitare pressione su Israele a fronte dell'attuale situazione a Gaza. L'Italia è stata tra i Paesi membri che hanno preso la parola nel dibattito. A quanto si apprende, Roma ha preso nota, ha ricordato il proprio sostegno alla risoluzione Onu per la soluzione a due Stati, ha ribadito il proprio sostegno all'adozione di sanzioni contro coloni violenti e si è detta "disponibile a parlare di sanzioni contro i ministri estremisti israeliani".
