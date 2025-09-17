Giornale di Brescia
'Italia disposta a discutere sanzioni a ministri Israele'

epa10483137 The Committee of the Permanent Representatives of the Governments of the Member States to the European Union (Coreper) meets in Brussels, Belgium, 22 February 2023.
BRUXELLES, 17 SET - Al Coreper di questo pomeriggio la Commissione europea ha presentato le proprie proposte per esercitare pressione su Israele a fronte dell'attuale situazione a Gaza. L'Italia è stata tra i Paesi membri che hanno preso la parola nel dibattito. A quanto si apprende, Roma ha preso nota, ⁠ha ricordato il proprio sostegno alla risoluzione Onu per la soluzione a due Stati, ⁠ha ribadito il proprio sostegno all'adozione di sanzioni contro coloni violenti ⁠e si è detta "disponibile a parlare di sanzioni contro i ministri estremisti israeliani".

Argomenti
BRUXELLES

