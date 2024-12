Italia alza attenzione su malattia Congo, controlli a voli

ROMA, 06 DIC - L'Italia alza il livello di attenzione sulla malattia ancora sconosciuta che ha portato a oltre 70 decessi in Congo. Con una lettera inviata dal ministero della Salute, che ANSA ha potuto visionare, si chiede alle Usmaf, gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del ministero della Salute, "di fare attenzione su tutti i punti di ingresso, in particolare modo per i voli diretti provenienti dal paese". Le autorita' locali in stretta collaborazione con quelle internazionali "stano lavorando per verificare la situazione e fornire una risposta rapida ed efficace a questo nuovo focolaio epidemico che sta colpendpo il paese, gia' recentemente colpito dall'epidemia di mpox".