Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Istat, Villa Santa Lucia degli Abruzzi è il Comune più anziano d'Italia

AA

VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI, 18 DIC - Villa Santa Lucia degli Abruzzi è il Comune più anziano d'Italia. Nel censimento Istat 2024 l'età media della popolazione residente è pari a 65,2 anni, il valore più alto a livello nazionale. Il paese, in provincia dell'Aquila, conta 83 residenti. All'estremo opposto della graduatoria c'è Ordona, in provincia di Foggia, indicato come il comune più giovane d'Italia con un'età media di 37,6 anni. In generale, la piramide delle età, che rappresenta la struttura per età e sesso della popolazione, mostra il forte squilibrio a favore della componente anziana. Confrontando la numerosità degli individui di 65 anni e più con quella dei bambini sotto i 6 anni, nel 2024 si contano per ogni bambino 6 anziani a livello nazionale (erano 5,8 nel 2023, 5,6 nel 2022, 3,8 nel 2011). Il fenomeno dell'invecchiamento "al vertice e dal basso della piramide" appare sempre più marcato.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZ

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario