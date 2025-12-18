Istat, Villa Santa Lucia degli Abruzzi è il Comune più anziano d'Italia

VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI, 18 DIC - Villa Santa Lucia degli Abruzzi è il Comune più anziano d'Italia. Nel censimento Istat 2024 l'età media della popolazione residente è pari a 65,2 anni, il valore più alto a livello nazionale. Il paese, in provincia dell'Aquila, conta 83 residenti. All'estremo opposto della graduatoria c'è Ordona, in provincia di Foggia, indicato come il comune più giovane d'Italia con un'età media di 37,6 anni. In generale, la piramide delle età, che rappresenta la struttura per età e sesso della popolazione, mostra il forte squilibrio a favore della componente anziana. Confrontando la numerosità degli individui di 65 anni e più con quella dei bambini sotto i 6 anni, nel 2024 si contano per ogni bambino 6 anziani a livello nazionale (erano 5,8 nel 2023, 5,6 nel 2022, 3,8 nel 2011). Il fenomeno dell'invecchiamento "al vertice e dal basso della piramide" appare sempre più marcato.