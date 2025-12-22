Istat, sempre meno persone vogliono avere un figlio in Italia

ROMA, 22 DIC - In Italia sempre meno persone vogliono avere figli. Nel 2024 solo il 21,2% tra 18 e 49 anni intende avere un figlio nei successivi tre anni (era il 25% nel 2003). E' quanto emerge dal report dell'Istat sulle intenzioni di fecondità. Oltre 10,5 milioni di persone non vogliono avere figli o altri figli né nei tre anni successivi l'intervista, né in futuro. All'origine della scelta un terzo cita motivi economici, il 9,4% condizioni lavorative inadeguate e l'8,6% mancanza di un partner. Tra le donne, la metà pensa che l'arrivo di un figlio peggiori le proprie opportunità di lavoro.