Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Istat, sempre meno persone vogliono avere un figlio in Italia

AA

ROMA, 22 DIC - In Italia sempre meno persone vogliono avere figli. Nel 2024 solo il 21,2% tra 18 e 49 anni intende avere un figlio nei successivi tre anni (era il 25% nel 2003). E' quanto emerge dal report dell'Istat sulle intenzioni di fecondità. Oltre 10,5 milioni di persone non vogliono avere figli o altri figli né nei tre anni successivi l'intervista, né in futuro. All'origine della scelta un terzo cita motivi economici, il 9,4% condizioni lavorative inadeguate e l'8,6% mancanza di un partner. Tra le donne, la metà pensa che l'arrivo di un figlio peggiori le proprie opportunità di lavoro.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario