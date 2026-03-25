Istat, oltre 10mila persone senza dimora in 14 città metropolitane

ROMA, 25 MAR - Il numero delle persone senza dimora, di almeno 18 anni di età, rilevate la notte del 26 gennaio 2026 nei 14 Comuni Centro di Area Metropolitana è di 10.037 individui. Tra questi, 5.563 persone (55,4%) erano ospitate nelle strutture di accoglienza notturna. Le altre 4.474 sono state conteggiate in strada, in spazi pubblici o in sistemazioni di fortuna. È quanto emerge dalla prima fase della rilevazione Istat sulle persone senza dimora effettuata a Torino, Genova, Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo, Messina, Catania, Cagliari. "Roma presenta il valore assoluto più elevato (2.621 persone, di cui 1.299 in strada) - fanno sapere - seguita da Milano (1.641, di cui 601 in strada), Torino (1.036, di cui 372 in strada) e Napoli (1.029, di cui 566 in strada). Reggio Calabria registra la minore presenza di persone senza dimora (31 persone, 14 in strada); seguono Messina (129 persone, 25 in strada) e Catania (218 persone, 78 in strada)". Secondo il conteggio, le donne, fra le persone senza dimora, rappresentano una minoranza: in struttura sono il 21,4%, 1.189. Mentre in strada è stato possibile distinguere il sesso per circa il 75% dei casi conteggiati: il 12% è rappresentato da donne. I giovani (tra i 18 e i 30 anni) rappresentano il 15,3% (851 persone) degli ospiti delle strutture, le persone tra i 31 ai 60 anni il 61,3% (3.413), mentre gli over 60 il 23,4% (1.299). Tra i conteggiati in strada, la quota di chi ha oltre 60 anni è pari al 10,6% dei casi con età rilevata. Nella fascia d'età che va tra i 31 e i 60 anni c'è una maggiore concentrazione: il 73,2%. Le persone senza dimora conteggiate corrispondono a circa lo 0,11 per cento della popolazione residente dei Comuni considerati. "Va tuttavia precisato - si legge nel report - che il collettivo dei senza dimora include anche individui non iscritti in anagrafe o residenti in Comuni diversi da quelli dove si trovano a gravitare".