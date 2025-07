Istat, in autostrada +7% di incidenti e morti nel 2024 (2)

ROMA, 24 LUG - Nel 2024, gli incidenti stradali e i feriti sono aumentati (+4,1%), soprattutto sulle autostrade: in quest'ultimo caso si registra un +6,9% con un +7% di feriti e un +7,1% di morti. Su tutte le strade in generale, invece, il numero dei decessi è stabile (-0,3%). Lo rileva l'Istat. I comportamenti errati alla guida più frequenti si confermano essere la distrazione, il mancato rispetto della precedenza e la velocità elevata: insieme, costituiscono il 37,8% delle cause. La guida troppo veloce è il comportamento più sanzionato dopo la sosta vietata e rappresenta il 34% del totale delle violazioni. In lieve calo le sanzioni per mancato uso delle cinture di sicurezza, a fronte di un incremento di quelle per mancato uso del casco. Aumentano le sanzioni per guida sotto effetto di stupefacenti.