Istat, in 40 anni l'uso del dialetto in famiglia si è ridotto dal 32% al 9,6%

ROMA, 27 GEN - Aumenta l'uso dell'italiano e delle lingue straniere, sempre meno utilizzato il dialetto: in quasi quarant'anni in Italia l'uso esclusivo o prevalente del dialetto in famiglia si è ridotto di oltre due terzi, dal 32% nel 1988 al 9,6% nel 2024. Nel 2024 quasi una persona su due (48,4%) parla solo o prevalentemente italiano in tutti i contesti relazionali, in crescita rispetto al 40,6% del 2015. Sette persone su 10 (69,5%) dichiarano di conoscere almeno una lingua straniera (9,4 punti percentuali in più rispetto al 2015). Lo rileva l'indagine dell'Istat 'L'uso della lingua italiana, dei dialetti e delle lingue straniere, anno 2024' L'inglese - prosegue l'indagine - si conferma la lingua straniera più diffusa (58,6%), seguita dal francese (33,7%) e dallo spagnolo (16,9%). I livelli di conoscenza delle lingue straniere restano comunque bassi: oltre la metà della popolazione (56,2%) dichiara un livello al massimo sufficiente della lingua straniera che conosce meglio.