Istanbul cancella show di Robbie Williams, ragioni di sicurezza

ROMA, 05 OTT - Le autorità turche hanno cancellato il concerto di Robbie Williams previsto a Istanbul il 7 ottobre per ragioni di "pubblica sicurezza". Il cantante ha annunciato su Instagram l'annullamento della data, l'ultima del suo tour, dicendo che gli "dispiace moltissimo". "L'ultima cosa che vorrei è mettere a repentaglio la sicurezza dei miei fan: la loro incolumità viene prima di tutto", ha scritto in una storia. "Non vedevamo l'ora di esibirci, ma la decisione di cancellare lo spettacolo è al di fuori del nostro controllo", ha aggiunto. L'ex Take That è sposato con una donna ebrea e si è esibito in Israele, nonostante gli appelli degli attivisti filopalestinesi a boicottare il Paese. La cancellazione del concerto arriva dopo che diverse ong avevano esortato le autorità turche a vietare il concerto e altre avevano programmato proteste con lo slogan "Robbie Williams sionista, vattene dalla Turchia!".