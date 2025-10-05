Giornale di Brescia
Italia e Estero

Istanbul cancella show di Robbie Williams, ragioni di sicurezza

epa12236298 British singer Robbie Williams during pre match ceremonies for the FIFA Club World Cup 2025 Final match between Chelsea FC and Paris Saint-Germain, in East Rutherford, New Jersey, USA, 13 July 2025. EPA/JUSTIN LANE
ROMA, 05 OTT - Le autorità turche hanno cancellato il concerto di Robbie Williams previsto a Istanbul il 7 ottobre per ragioni di "pubblica sicurezza". Il cantante ha annunciato su Instagram l'annullamento della data, l'ultima del suo tour, dicendo che gli "dispiace moltissimo". "L'ultima cosa che vorrei è mettere a repentaglio la sicurezza dei miei fan: la loro incolumità viene prima di tutto", ha scritto in una storia. "Non vedevamo l'ora di esibirci, ma la decisione di cancellare lo spettacolo è al di fuori del nostro controllo", ha aggiunto. L'ex Take That è sposato con una donna ebrea e si è esibito in Israele, nonostante gli appelli degli attivisti filopalestinesi a boicottare il Paese. La cancellazione del concerto arriva dopo che diverse ong avevano esortato le autorità turche a vietare il concerto e altre avevano programmato proteste con lo slogan "Robbie Williams sionista, vattene dalla Turchia!".

Argomenti
ROMA

