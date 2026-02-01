Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Israele, 'valico Rafah aperto per test ma passaggi da domani'

AA

ROMA, 01 FEB - Il Coordinatore israeliano delle attività governative nei Territori (Cogat) ha sottolineato che il movimento dei palestinesi in entrata e in uscita dalla Striscia di Gaza attraverso il valico di Rafah dovrebbe iniziare solo domani. Lo scrive il Times of Israel. Il Cogat conferma che il valico tra Gaza ed Egitto è stato riaperto oggi per i test e per una valutazione del funzionamento del valico, ma specifica che non è ancora attivato il movimento delle persone. "Il movimento dei residenti in entrambe le direzioni, in entrata e in uscita da e per Gaza, dovrebbe iniziare domani", ha dichiarato il Cogat.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario