Israele, 'valico Rafah aperto per test ma passaggi da domani'

ROMA, 01 FEB - Il Coordinatore israeliano delle attività governative nei Territori (Cogat) ha sottolineato che il movimento dei palestinesi in entrata e in uscita dalla Striscia di Gaza attraverso il valico di Rafah dovrebbe iniziare solo domani. Lo scrive il Times of Israel. Il Cogat conferma che il valico tra Gaza ed Egitto è stato riaperto oggi per i test e per una valutazione del funzionamento del valico, ma specifica che non è ancora attivato il movimento delle persone. "Il movimento dei residenti in entrambe le direzioni, in entrata e in uscita da e per Gaza, dovrebbe iniziare domani", ha dichiarato il Cogat.