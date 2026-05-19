Israele, 'utilizzati mezzi non letali contro barca Flotilla, nessun ferito'

TEL AVIV, 19 MAG - ''In nessun momento sono stati sparati colpi di arma da fuoco. Dopo ripetuti avvertimenti, sono stati impiegati mezzi non letali contro l'imbarcazione, e non contro i contestatori, a scopo di avvertimento. Nessun contestatore è rimasto ferito durante l'episodio''. Lo riferisce il portavoce del ministero israeliano all'ANSA, in riferimento alle notizie sull'utilizzo di proiettili di gomma contro alcune imbarcazioni della Flotilla.