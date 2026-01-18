Giornale di Brescia
Israele, 'ucciso in Iran il giovane Erfan, simbolo della protesta'

TEL AVIV, 18 GEN - Secondo alcune fonti riportate dall'account X del ministero degli Esteri israeliano in farsi, Erfan Soltani, il giovane iraniano diventato un simbolo delle proteste in Iran "è stato brutalmente ucciso mentre era in custodia della Repubblica islamica". Arrestato durante una manifestazione con l'accusa di propaganda contro il sistema islamico e di aver agito contro la sicurezza nazionale, è stato portato in carcere a Karaj, fuori Teheran. La magistratura iraniana aveva smentito la condanna a morte in una dichiarazione riportata dalla Tv di Stato. Ma da ieri sera sui social si è diffusa la notizia che invece Soltani è stato ucciso.

