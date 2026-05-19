Israele, 'tutti i 430 attivisti della Flotilla su navi Idf verso Israele'

TEL AVIV, 19 MAG - ''Un'altra flottiglia di propaganda è giunta al termine: tutti i 430 attivisti sono stati trasferiti su navi israeliane e sono in viaggio verso Israele, dove potranno incontrare i loro rappresentanti consolari''. Lo scrive il ministero degli Esteri israeliano in una nota. ''Ancora una volta, questa flottiglia si è rivelata nient'altro che una trovata pubblicitaria al servizio di Hamas. Israele continuerà ad agire nel pieno rispetto del diritto internazionale e non permetterà alcuna violazione del legittimo blocco navale di Gaza'', aggiunge la nota.