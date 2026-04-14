Israele, stop Italia a memorandum non danneggerà la nostra sicurezza

TEL AVIV, 14 APR - ''Non abbiamo un accordo di sicurezza con l'Italia. Abbiamo un memorandum d'intesa di molti anni fa che non ha mai avuto un contenuto concreto''. Lo comunica il portavoce del ministero degli Esteri israeliano rispondendo a una domanda dell'ANSA e aggiungendo che la sospensione del memorandum ''non danneggerà la sicurezza di Israele''.