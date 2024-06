Israele smentisce operazioni militari Houthi su Haifa

Il portavoce militare, Peter Lerner, rispondende alla domanda su quando sarà l'attacco di terra israeliano in una conferenza stampa con i media internazionali, 11 ottobre 2023. "Non sarà un'operazione breve, sarà una lunga e dura guerra", ha aggiunto il portavoce del ministero degli Esteri Lior Hayat. "Naturalmente non commenterò su questo ma ci prepariamo a questa eventualità, dobbiamo essere preparati e c'è stata una chiamata specifica di riservisti per questo. Quello che ci dobbiamo assicurare è che Hamas non minacci mai più Israele nel modo in cui ha fatto sabato". ANSA / Nina Fabrizio