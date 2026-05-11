Israele, 'sanzioni Ue mosse da idee politiche, inaccettabili'

ROMA, 11 MAG - "Israele respinge fermamente la decisione di imporre sanzioni a cittadini e organizzazioni israeliane. L'Ue ha scelto in modo arbitrario a causa delle sue opinioni politiche e senza alcun fondamento". Lo afferma su X il ministro degli Esteri dello Stato ebraico, Gideon Sa'ar, in risposta all'intesa raggiunta nel Consiglio Affari Esteri dell'Unione sulle sanzioni ai coloni israeliani violenti. "Oltraggioso è anche il paragone che l'Ue ha scelto di fare tra cittadini israeliani e terroristi di Hamas, un'equivalenza morale completamente distorta. Israele ha sempre difeso diritto degli ebrei a stabilirsi nel cuore della nostra patria"