Israele riapre il valico di Rafah, 'passaggio consentito solo a residenti Gaza'

GERUSALEMME, 01 FEB - Israele ha dichiarato di aver riaperto il valico di Rafah tra Gaza ed Egitto, consentendo il passaggio esclusivamente ai residenti palestinesi del territorio. "In conformità con l'accordo di cessate il fuoco e una direttiva del livello politico, il valico di Rafah è stato aperto oggi per un passaggio limitato ai soli residenti", ha dichiarato il Cogat, l'organismo del ministero della Difesa israeliano che coordina gli affari civili palestinesi. "Nell'ambito di ciò, oggi è iniziata una fase pilota iniziale, condotta in coordinamento con la Missione di assistenza alle frontiere dell'Ue (Eubam), l'Egitto e tutte le parti interessate".