Israele riapre i valichi con l'Egitto e la Striscia di Gaza

IL CAIRO, 30 NOV - Le autorità israeliane hanno riaperto oggi i valichi di Kerem Shalom e Al-Awja con la Striscia di Gaza per ricevere i camion carichi di aiuti umanitari provenienti dal valico di Rafah, sul lato egiziano. Aperto anche il valico di Rafah, sul lato egiziano, nonostante le violenze in atto oltreconfine. Lo riferiscono fonti della sicurezza egiziana. Sono stati spediti cinquecento camion di aiuti umanitari, tra cui due camion carichi di gas e carburante destinati a Gaza. La Mezzaluna Rossa egiziana sta consegnando a Gaza circa 10.500 tonnellate di aiuti umanitari e oltre 91.000 articoli di abbigliamento invernale, 5.500 tonnellate di cesti alimentari e farina, oltre 2.800 tonnellate di forniture mediche e di soccorso essenziali per la Striscia di Gaza e oltre 1.270 tonnellate di prodotti petroliferi. La missione umanitaria egiziana 'Zad al-Izza' è stata lanciata dalla Mezzaluna Rossa egiziana il 27 luglio, trasportando migliaia di tonnellate di aiuti umanitari, tra cui generi alimentari, farina, latte in polvere, forniture mediche, medicinali, articoli per l'igiene personale e tonnellate di carburante.