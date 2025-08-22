Giornale di Brescia
Israele, 'rapporto Onu falso e basato su dati di Hamas'

epa12298642 Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu delivers a speech during the U.S. Independence Day reception hosted by Newsmax, at the Waldorf Astoria Hotel in Jerusalem, 13 August 2025. Newsmax holds the reception annually to celebrate ties between the United States and Israel. EPA/Ronen Zvulun / POOL
ROMA, 22 AGO - Israele afferma di "respingere fermamente" le conclusioni dell'ultimo rapporto dell'Ipc, sistema globale di monitoraggio della fame sostenuto dall'Onu, "in particolare l'affermazione sulla carestia a Gaza City". Il Coordinamento delle Attività Governative nei Territori (Cogat), l'organismo militare responsabile degli aiuti, afferma che "il rapporto è falso e si basa su dati parziali e di parte e su informazioni superficiali provenienti da Hamas, un'organizzazione terroristica". Prosegue definendo la valutazione dell'Ipc unilaterale accusandola di ignorare "gli ampi sforzi umanitari intrapresi a Gaza". "Fatti distorti minano la credibilità dell'Ipc", afferma Israele.

