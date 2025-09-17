Giornale di Brescia
Israele, 'raccomandazione Commissione Ue moralmente distorta'

epa12255220 Israel's Foreign Minister Gideon Sa'ar attends a joint press conference with Ukraine's Foreign Minister Andrii Sybiha (not pictured) after their meeting, in Kyiv, Ukraine, 23 July 2025, amid the ongoing Russian invasion. The Israeli foreign minister is on an official trip to Kyiv, to meet top Ukrainian officials and Jewish community representatives. EPA/SERGEY DOLZHENKO
epa12255220 Israel's Foreign Minister Gideon Sa'ar attends a joint press conference with Ukraine's Foreign Minister Andrii Sybiha (not pictured) after their meeting, in Kyiv, Ukraine, 23 July 2025, amid the ongoing Russian invasion. The Israeli foreign minister is on an official trip to Kyiv, to meet top Ukrainian officials and Jewish community representatives. EPA/SERGEY DOLZHENKO
TEL AVIV, 17 SET - "La raccomandazione della Commissione Ue, guidata dalla presidente Ursula von der Leyen, è distorta dal punto di vista morale e politico, e si spera che - come in passato - non venga adottata. Eventuali provvedimenti contro Israele riceveranno una risposta adeguata, anche se speriamo che non si arrivi a quel punto". Lo scrive su X il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa'ar dopo l'annuncio sulla raccomandazione per la sospensione del sostegno bilaterale al governo israeliano. "Azioni contro Israele danneggerebbero gli stessi interessi dell'Europa. Israele continuerà a lottare, con l'aiuto dei suoi amici in Europa", ha aggiunto.

TEL AVIV

