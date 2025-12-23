Israele prolunga la legge contro al Jazeera, 'mina la sicurezza dello Stato'

ROMA, 23 DIC - Il Parlamento israeliano ha annunciato oggi di aver approvato un emendamento che consente alle autorità di prorogare fino alla fine del 2027 il divieto di trasmissione ai media stranieri accusati di minare la sicurezza dello Stato. Adottata nell'aprile del 2024 durante la guerra di Gaza tra Israele e Hamas, la legge prendeva di mira principalmente il canale qatarino al Jazeera, accusato dalle autorità di fungere da strumento di propaganda per i terroristi palestinesi. Lo riporta The Times of Israel. Originariamente, la legge era limitata allo stato di emergenza dichiarato all'inizio della guerra, innescata dall'attacco di Hamas nel sud di Israele il 7 ottobre del 2023. In base alla legge, che consente tali misure anche in assenza di stato di emergenza, se il primo ministro stabilisce che un organo di stampa straniero rappresenta una minaccia per la sicurezza dello Stato, il ministro delle comunicazioni può ordinare l'interruzione delle sue trasmissioni, previa approvazione del governo o di un comitato ministeriale. Secondo il testo del disegno di legge, il ministro è inoltre autorizzato a chiudere gli uffici dell'emittente, sequestrare le apparecchiature di trasmissione e bloccarne il sito web.