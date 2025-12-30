Israele, ong che non indicano i dipendenti palestinesi via da Gaza

(ANSA-AFP) - ROMA, 30 DIC - Il ministero della Diaspora israeliano ha avvertito che le attività delle Ong operative a Gaza che non abbiano fornito dati dettagliati sui propri dipendenti palestinesi prima di domani saranno sospese a partire dal 1º gennaio. Secondo un comunicato, le organizzazioni che "hanno rifiutato di trasmettere l'elenco dei propri dipendenti palestinesi, al fine di escludere qualsiasi legame con il terrorismo (...), vedranno le loro licenze annullate a partire dal 1° gennaio". Le Ong interessate "dovranno cessare ogni attività entro il 1° marzo 2026", aggiunge la nota, precisando che solo il 15% di quelle operative nella Striscia è interessato dalla misura. In aggiunta, il ministero israeliano ha indicato che, secondo i risultati di un'indagine, l'Ong Medici Senza Frontiere (Msf) ha impiegato due persone con "legami con organizzazioni terroristiche". Contattata dall'Afp, Msf ha dichiarato che "non assumerebbe mai consapevolmente persone impegnate in attività militari". E ha aggiunto che "il dialogo con le autorità israeliane" per quanto riguarda la propria registrazione per operare a Gaza anche nel 2026 "prosegue". (ANSA-AFP).