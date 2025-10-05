Israele, 'negoziatori in Egitto stasera, colloqui domani'
epa12424078 Displaced Palestinians carrying their belongings arrive at Al-Rashid road, northwest of Nuseirat refugee camp, as they travel southward from Wadi Gaza following an Israeli announcement of the closure of Al-Rashid road toward the north, Gaza Strip, 02 October 2025. More than 66,000 Palestinians have been killed in the Gaza Strip since October 2023, according to the Palestinian Ministry of Health, and about 1,200 Israelis have been killed since the launch of an Israeli military campaign in response to a cross-border attack by Hamas on 07 October 2023. EPA/HAITHAM IMAD
(ANSA-AFP) - GERUSALEMME, 05 OTT - Israele ha affermato che la sua squadra di negoziatori partirà per l'Egitto nel corso della giornata per colloqui indiretti con Hamas, il cui inizio è previsto per lunedì. "La squadra partirà stasera, con l'intenzione di iniziare i colloqui domani", ha detto ai giornalisti la portavoce del governo Shosh Badrosian, descrivendo le discussioni come di natura "tecnica". (ANSA-AFP).
